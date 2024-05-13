تجديد حبس مزارع متهم بقتل شاب لخلافات بسبب الجيرة في البحيرة

قرر المستشار عمرو زايد، رئيس محكمة الدلنجات الجزئية بمحافظة البحيرة، سكرتارية رامى نبوى، منذ قليل، تجديد حبس مزارع 15 يومآ على ذمة التحقيقات، على أن يراعي التجدبد له فى المواعيد القانونية، وذلك لقيامة بطعن، جارة بسب خلافات الجيرة بينهما.

وكانت قد شهدت قرية سالم جبريل التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في بداية العقد الثالث من عمره الحياة جراء هجوم مروع قام به مزارع بسلاح أبيض بسبب خلافات جيرة نشبت بين الضحية والمعتدي.

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، تم إبلاغه بالواقعة.

وأفاد الإخطار بوصول جثة الشاب "عبدالحميد.ا.ش" المقيم في منطقة الخريمات التابعة لنفس المركز إلى المستشفى العام، تم التحفظ على الجثة في غرفة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عادل حمودة، مدير نيابة الدلنجات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات بقيادة الرائد علي شاكر، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الجريمة، ومن خلال التحقيقات الأولية، تبين وقوع مشاجرة بين الضحية والمتهم " أحمد.ع"، نتيجة للخلافات الجيرة المستمرة بينهما في الأرض الزرعية، وعلى إثر هذه المشاجرة، قام المتهم بطعن الضحية بطعنة قاتلة أدت إلى وفاته.

وتمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات من القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم.

وعاينت النيابة العامة برئاسة المستشار عادل حمودة، مدير نيابة الدلنجات، الجثة وقررت التصريح بدفنها بعد عرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.