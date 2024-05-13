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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عمليات التجديد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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زار فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الاثنين، مسجد السيدة زينب بالقاهرة، حيث كان في استقباله،  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ولفيف من قيادات وزارة الأوقاف.

واستعرض وزير الأوقاف لشيخ الأزهر أعمال التجديدات في المسجد والتي امتدّت لتشمل المقصورة الجديدة للضريح، والترميمات الأثرية داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات المسجد ومرافقه، وباحاته ومآذنه، مطلعا فضيلته على التخطيط العام لعملية التجديد ومراحل تنفيذها.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لجهود الدولة وحرصها على رعاية وترميم المساجد والآثار الإسلامية.

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أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور محمد مختار جمعة مسجد السيدة زينب وزارة الأوقاف