وزيرة الثقافة تشهد عرض باليه "الجمال النائم" بدار الأوبرا (صور)

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الليلة الثالثة لعرض باليه "الجمال النائم "، للمؤلف الموسيقي العالمي تشايكوفسكي، والذي تُقدمه للمرة الأولى "فرقة باليه أوبرا القاهرة"، بمصاحبة "أوركسترا أوبرا القاهرة"، بقيادة المايسترو أحمد فرج، وإخراج أرمينيا كامل -المدير الفني للفرقة-، وذلك بحضور الدكتورة لمياء زايد، رئيس دار الأوبرا المصرية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

و أشادت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بنجاح عروض باليه "الجمال النائم"، الذي قدمته "فرقة باليه أوبرا القاهرة" للمرة الأولى.

وأكدت وزيرة الثقافة أهمية هذا العرض، كونه أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية، ووصفته بالتجربة الفنية المتميزة، التي تعكس مدى مهارة وإبداع راقصي فرقة باليه أوبرا القاهرة، كما ثمنت جهود المايسترو أحمد فرج، في قيادة الأوركسترا باحترافية عالية.

وشددت على حرص وزارة الثقافة، على تقديم عروض متنوعة وهادفة تُلبي أذواق الجمهور المصري، مؤكدة أهمية دور الفن في تنمية المجتمع ونشر الوعي.

عرض باليه "الجمال النائم"، من تصميم، ماريوس بيتيبا، ديكور، محمد الغرباوي، إضاءة، ياسر شعلان، ويُعد هذا العرض أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية، وقُدم للمرة الأولى بروسيا عام 1890م، على مسرح مارينسكي، بسان بطرسبرج.

ويشار الى ان باليه "الجمال النائم" ينهى عروضه اليوم، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعد عرضه لمدة أربعة أيام.

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