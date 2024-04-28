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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

أشرف عطية يوجه بتقديم الرعاية الطبية لمصابي حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة

اللواء أشرف عطيه
اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان
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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بكافة الجهات المعنية لتقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين فى حادث تصادم وإنقلاب سيارتين إحداهما ميكروباص، والآخرى بيجو 7 راكب بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة أمام مدخل مدينة السباعية ، والذى أسفر عن إصابة 22 شخص ، ومصرع شخص آخر .

وقدم اللواء أشرف عطية خالص تعازيه لأسرة المتوفى ، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين والذين تم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصى بإدفو عبر 13 سيارة إسعاف .

وناشد محافظ أسوان سائقى السيارات والمركبات بالإلتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أروح المواطنين من أى أضرار .

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