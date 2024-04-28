أشرف عطية يوجه بتقديم الرعاية الطبية لمصابي حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بكافة الجهات المعنية لتقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين فى حادث تصادم وإنقلاب سيارتين إحداهما ميكروباص، والآخرى بيجو 7 راكب بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة أمام مدخل مدينة السباعية ، والذى أسفر عن إصابة 22 شخص ، ومصرع شخص آخر .

وقدم اللواء أشرف عطية خالص تعازيه لأسرة المتوفى ، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين والذين تم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصى بإدفو عبر 13 سيارة إسعاف .

وناشد محافظ أسوان سائقى السيارات والمركبات بالإلتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أروح المواطنين من أى أضرار .