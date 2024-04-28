ديربى شمال لندن.. تعرف على التشكيل المتوقع لتوتنهام لمواجهة ارسنال

يستضيف فريق توتنهام فى تمام الرابعة من مساء اليوم، نظيره ارسنال، فى ديربى شمال لندن، وذلك على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وانتهت مباراة الدور الأول، بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، والتى اجريت على ملعب "الإمارت" ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر البريميرليج .

ومن المتوقع أن يبدأ أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين- بن ديفيز.

خط الوسط: بنتناكور - باب ماتار سار - جيمس ماديسون.

خط الهجوم: برينان جونسون - هيونج مين سون - تيمو فيرنر.

ويسعى كل فريق لحصد الثلاث نقاط، وذلك من اجل الحفاظ على موقعة فى ترتيب جدول المسابقة.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة، حصدها من 32 جولة، حقق الفوز خلالهم فى 18 مباراة، وتعادل فى 6 وهزم فى 8 جولات، ويتبقى له جولتين مؤجلتين.

بينما يحتل فريق ارسنال صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 77 نقطة، حصدها من 34 جولة، حقق الفوز خلالهم فى 24 مباراة، وتعادل فى 5 وهزم فى مثلهم، وذلك بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتى المؤجل له مباراة.