إحالة متهم باغتصاب وقتل شقيقته لمحكمة الجنايات بالقاهرة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، باحالة متهم باغتصاب وقتل شقيقته طفلة شنقًا، داخل مسكنهم لمحكمة الجنايات.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة طفلة داخل شقة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفلة في العقد الأول من العمر، ووجود آثار زرقان حول الفم، وبعمل التحريات تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وتبين أنه شقيقها والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

