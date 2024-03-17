الدقهلية تحتفل بمرور 1084 عاما على إنشاء الجامع الأزهر

نظم قطاع المعاهد الأزهرية بمحافظة الدقهلية، اليوم، احتفالية كبرى بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة بمناسبة مرور 1084 عاما على إنشاء الجامع الأزهر الشريف.

احتفالية قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية بمرور 1084 على إنشاء الجامع الأزهر:

حضر الاحتفالية الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، الدكتور محمد رشوان رئيس الإدارة المركزية لقطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة ، والقمص سيرافيم وديع، وكيل مطرانية المنصورة وتوابعها ، والقمص بيشوي نائبا عن نيافة الانبا صليب اسقف ميت غمر وتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة ، والدكتور نبيل زاهر عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنصورة ، والشيخ سامي عجور مدير عام منطقة وعظ الدقهلية ، وممثلي الهيئات القضائية وجامعة الأزهر.

تضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الدينيه وعرض فيديو مسجل عن تاريخ الأزهر الشريف .

وقدم نائب محافظ الدقهلية بإسم أبناء الدقهلية رسالة شكر وتقدير الي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي توفير المناخ الملائم لإقامة كافة الفعاليات ودعمه اللامحدود للأزهر الشريف من أجل استكمال مسيرته في نشر تعاليم الدين الحنيف بمنهجية وسطية معتدلة .

قطاع المعاهد الأزهرية يحتفل بمرور 1084 على إنشاء الجامع الأزهر:

ووجه " نائب المحافظ الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف علي كل ما يقدمه يبذله من أجل الارتقاء بالأزهر الشريف جامعا وجامعة ، ونشر قيم التسامح ومكارم الأخلاق بين الأمم والشعوب وتعليم الناس المحبة والوطنية .

وقال الدكتور هيثم الشيخ، أن الأزهر الشريف هو جزء من الحضارة الإسلامية والعربية علي مر التاريخ منذ فجر الإسلام وأحد أعمدتها ، في الأزهر أصبح رمزا للإسلام والوطنية والعروبة .

وأوضح إن الأزهر الشريف هو حصن الإسلام وقلعة العروبة وحارس الثقافة الإسلامية عبر العصور ، وهو منارة العلم ، فمن خلاله ينشر تعاليم الدين الحنيف الذي يتسم بالوسطية والاعتدال .

وأكد الشيخ، أن الأزهر والكنيسة علي مر التاريخ ضربوا أروع الأمثلة في المحبة والإخاء والوطنية والتصدي للمتربصين به من أعداء هذا الوطن للنيل من مكانته ووحدته ، فالتاريخ خير شاهد علي ذلك .

ولفت نائب محافظ الدقهلية، أن كل علماء الدين بمختلف وظائفهم وأماكنهم تخرجوا وتعلموا في رحاب الأزهر الشريف ، سواء علماء جامعة الأزهر ، وعلماء الأوقاف ، وعلماء دار الإفتاء ، والمعلمين بقطاع المعاهد الأزهرية.

وفي نهاية الاحتفال أهدي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية درع الأزهر الشريف الي الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ تقديرا لدوره في تقديم الدعم المستمر لقطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية .

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