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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. افتتاح معرض الصحافة السنوي والتربية الخاصة بتعليم الدقهلية

المعرض الدائم للصحافة
المعرض الدائم للصحافة
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افتتح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية اليوم الأحد معرض الصحافة السنوي والتربية الخاصة، جاء ذلك بحضور أحمد والي وكيل المديرية والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات ولجنة التقييم الوزارية في ضيافة موجه عام الصحافة يسرية الباز . 
فيما اشتمل المعرض على الفنون الصحفية بصبغة رمضانية رائعة في ثوب من الجمال والإبداع بأيدي الطلاب إعلاميي الدقهلية المتميزين يتخلله المفاجآت الصحفية المبهجة  مما جعل له رونقا خاصا أشاد به وبجماله كافة الحاضرين .
كما جرى خلال حفل الإفتتاح تقييم مسابقة التحقيق الصحفي الإلكتروني للمرحلتين الثانوي العام و الفني على مستوى الجمهورية.

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