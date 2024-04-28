رئيس أشمون يتابع استعدادات المركز التكنولوجي لبدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية اليوم الأحد، يرافقة رمضان محمدي وسعيد أبو السعود نائبي رئيس المدينة بمتابعة سير وانتظام العمل بمقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام مجلس مدينة أشمون، وذلك لمتابعة الإستعدادات والتجهيزات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 والذي سيتم فتح باب التقدم له إعتباراً من الثلاثاء الموافق 7/5/2024 بمقر المركز التكنولوجي وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء ، وسبل التيسير على المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة .



من جانبة أكد النمر على أهمية الجاهزية الكاملة والإعداد الجيد والانتهاء من تحديث كافة البيانات الخاصة بملفات التصالح مع رفع درجة الإستعداد بالمركز التكنولوجي لإستقبال طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات بما يحقق الصالح العام .

كما تابع رئيس مركز ومدينة أشمون، مع نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية أعمال مكافحة الناموس والحشرات بمدينة أشمون وقري الوحدات المحلية القروية ،حيث تم متابعة أعمال الرش بواسطة جهاز "الضباب" لمكافحة الحشرات والناموس وذلك في إطار جهود رئاسة مركز ومدينة أشمون في مكافحة الحشرات الضارة وذلك بالتنسيق مع وحدة الملاريا بأشمون والقري التابعة.

من جانبة أكد النمر على تواصل مكافحة الناموس والحشرات بجميع قرى مركز ومدينة أشمون حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ومنعا من إنتشار الأمراض المعدية وخلق بيئة صحية نظيفة خالية من وجود أي أضرار علي المواطنين .