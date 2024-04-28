حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق والمخابز بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق وتكثيف الرقابة على المخابز السياحية و الفينو للتأكد من الالتزام بتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الخبز الحر والعيش الفينو مع مراعاة الأوزان المقررة .

فى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، بقيادة هشام فايز رئيس المركز حملة تفتيشية مكبرة على المخابز السياحية ومخابز الفينو بدائرة الوحدة المحلية بأبو جرج وصفط بالتنسيق مع إدارة التموين والرقابة التموينية ، حيث اسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم اعلان اسعار وتم التنبيه على أصحاب المخابز بالالتزام بالأوزان المحددة والاسعار واعلان الأوزان والأسعار بالمخابز.

وفى مركز ومدينة مطاي، قام حامد فخري رئيس المركز بتنظيم حملة رقابية على مخابز الرغيف السياحى والفينو بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث اسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا تموينيا جاءت ما بين ( نقص وزن – غير مطابق للمواصفات – بون صرف ) وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة بتخفيض سعر رغيف الخبز السياحي والفينو، والمواصفات المطلوبة لإنتاج الخبز ومواجهة كافة صور الغش التجارى وتطبيق العقوبات على المخالفين، وخلال الحملة تم التشديد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز.