إلهام عبدالحميد الأم المثالية عن محافظة الغربية.. تعرف على قصة كفاحها

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.

حيث أعلنت فوز الأم الهام عبدالحميد عبدالحميد الأولي عن محافظة الغربية وهى من أبناء قرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة الكبرى، أرملة ولديها 3 أبناء الأول والثاني حاصلين علي بكالوريوس هندسة والثالث حاصل علي بكالوريوس طب.

تبلغ الأم المثالية 53 عاما وتعمل بوظيفة معلم أول تزوجت في عمر 29 عاما سنة 1990 من زوج يعمل بالأزهر الشريف وكانت تعيش مع زوجها حياة متوسطة ورزقت بطفلتها الأولي بعد مرور عام وأصيب الزوج بالالتهاب الكبدي الوبائي ولم يكن له علاج في ذلك الوقت فعانت كثيرا حيث استمر مرضه لمدة 6 سنوات .

وأنجبت الأم بعد ذلك توأم توفي الأول بعد يوم واحد من الولادة والثانية توفيت بعد 6 أشهر بعد معاناة مع المرض.

ثم بعد ذلك رزقت بطفلين آخرين وفي هذه الاثناء اشتد المرض علي زوجها وحدوث استسقاء وتضخم بالكبد والطحال وغيبوبة كبدية مما يستدعي التردد علي المستشفيات مرارا وتكرارا ويتطلب هذا الأمر عبء مالي كبير.

عملت الأم بالتجارة لتلبية احتياجات أسرتها وأبنائها وتعليمهم حتي تقوم بتوفير نفقات العلاج لزوجها وتعليم أبنائها الذين التحقوا بالتعليم الازهري، وبعد ذلك توفي الزوج وهي في سن 45 عاما وترك لها 3 أبناء أكبرهم 15 عاما وأوسطهم 10 وأصغرهم 8 أعوام.

عانت الأم كثيرا ولم تفكر بالزواج مطلقا من أجل أبنائها وقد أتموا حفظ القرآن في سن صغير .

كافحت الأم كثيرا حتى حصلت الابنة الكبرى علي بكالوريوس هندسة وتم زواجها وحصول الابن الثاني علي بكالوريوس هندسة والثالث على بكلوريوس الطب.