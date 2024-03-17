اليوم.. قمة جولة الدوري الإيطالي بين الجريحين إنتر ميلان ونابولي

يستضيف فريق إنتر ميلان، اليوم الأحد، نظيره نابولي على ملعب جوزيبي مياتزا في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتعد هذه المباراة بين جريحين، خرجا من بطولة دوري أبطال أوروبا مؤخرًا من أتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين على الترتيب، وذلك من دور الـ16 من كأس ذات الأذنين.

ويعود الإنتر إلى الدوري الإيطالي بعد توديع دوري أبطال أوروبا، في قمة الجولة 29 من مسابقة «السيري آ» أمام نابولي.

وخسر النيراتزوري من أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، ليودع البطولة في مفاجأة قوية من مفاجآت المسابقة القارية.

أما فريق الجنوب، تلقى خسارة من برشلونة على ملعب الأخير بثلاثية مقابل هدف، ليودع كأس ذات الأذنين بعد الهزيمة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2.

ويتصدر إنتر ميلان، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، بينما يأتي نابولي في المركز السابع وفي رصيده 44 نقطة.