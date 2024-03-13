برشلونة يطيح بـ«نابولي» من دوري أبطال أوروبا

أطاح فريق برشلونة الإسباني، مساء الثلاثاء، بنظيره نابولي الإيطالي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.

استضاف برشلونة، نابولي على ملعب مونتجويك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني على نابولي بهدفين مقابل هدف، حيث نجح البلوجرانا في زيارة شباك المنافس في أول ربع ساعة من بداية اللقاء، إذ سجل الشاب فيرمين لوبيز أول أهداف المباراة في الدقيقة 15 من صناعة رافينيا.

وحاول رافينيا مضاعفة النتيجة في الدقيقة 17، ولكن ارتطمت كرته بالعارضة، ثم استطاع البرتغالي جواو كانسيلو تسجيل الهدف الثاني في نفس الدقيقة.

وفي الدقيقة 30، قلص أمير رحماني الفارق لفريق نابولي، قبل أن يطلق البولندي روبرت ليفاندوفسكي رصاصة الرحمة بهدف ثالث في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 83 من صناعة سيرجي روبيرتو.

وبتلك النتيجة، تأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب نابولي، بعد الانتصار عليه في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 4-2، بعدما انتهت المباراة الأولى بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.