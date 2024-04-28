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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يخاطب الجهات الأمنية لحضور السعة الكاملة في نهائي أفريقيا

جماهير الأهلي في
جماهير الأهلي في استاد القاهرة
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خاطب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الجهات الأمنية مبكرا للحصول على موافقة أمنية لحضور السعة الكاملة من الجماهير أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة يوم 25 مايو المقبل، علما بأن مباراة الذهاب ستقام في ملعب رادس بتونس يوم 18 مايو.
ويسعى مسئولو الأهلي للحصول على موافقة رسمية بحضور السعة الكاملة من الجماهير الحمراء في مباراة الترجي لدعم ومساندة الفريق من أجل حسم اللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي.
كانت الجهات الأمنية وافقت على حضور 50 ألف متفرج في مباراة الأهلي ومازيمبي التي أقيمت الجمعة الماضي بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي إفريقيا والتي حقق فيها الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة.

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