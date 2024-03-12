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الثلاثاء 12 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. أوسيمين على رأس تشكيل نابولي أمام برشلونة

نابولي
نابولي
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أعلن فرانشيسكو كالزونا، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برشلونة الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق نابولي، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره برشلونة بملعب مونتجويك، على أن تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد النيجيري فيكتور أوسيمين على رأس تشكيل فريق الجنوب الإيطالي، بجانب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وماتيو بوليتانو.

كانت مباراة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، انتهت بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

تشكيل نابولي لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: ميريت 

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - جيسوس - روي 

خط الوسط: أنجويسا - لوبتكا - تروري

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - فيكتور أوسيمين - خفيتشا كفاراتسخيليا.

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