أحد الشعانين 2024.. لنصعد مع السّيّدِ إلى أورشليم

ترأس المطرانِ خريستوفوروس، في كاتدرائيّةِ دخولِ السّيّدِ إلى الهيكل الصّويفيّة للروم الارثوذكس باورشليم، وفي عظةِ الإنحيلِ خاطبَ المؤمنين، بأنّنا اليومَ مدعوّونَ للصّعودِ مع السّيّدِ المسيحِ إلى أورشليم، وهو ماضٍ نحو الجلجلةِ ليُعلَّقَ على خشبةٍ من أجل خلاصنا، فالسّيّدُ كان في بلادنا المقدسةِ عبرَ الأردنِّ حين علِمَ بمرضِ إليعازر.

وأضاف، ثم صعدَ إلى بيتَ عنيا عبرَ أريحا ليقيمَهُ من بين الأمواتِ رسمًا للقيامةِ العامّة، والكنيسةُ اليومَ تدعونا لنحيا مع المسيحِ أبديًّا، وأن نثقَ ونؤمنَ ونختارَ النّصيبَ الصّالحَ مثلَ مريم، ولنصلب شهواتِنا الأرضيّةِ وإدانَتِنا الآخرين ، مسامِحينَ محبّينَ ومتّحدينَ في جسدِ المسيحِ بسرِّ الإفخارستيّا الدّائم.

وقال، ثم تضرَّع ليرفعَ اللهُ عن أهلِنا في فلسطين المقدّسةِ وغزّةَ والعالمِ أجمعَ كلَّ اضطهادٍ وضيقٍ وحرب ، وأن يحفظ الله أردنَّنا الغالي وجلالةَ مليكنا المفدى .

وبعد نهايةِ الخدمةِ أقيم الإيصودونُ الكبيرُ حولَ الكاتدرائيّةِ في هذه المناسبةِ المقدّسةِ تتقدّمُهم مجموعةُ كشّافةِ ومرشداتِ كاتدرائيّةِ دخولِ السّيّدِ إلى الهيكل.

عاونَهُ في الخدمةِ الآباء إبراهيم وفرح وألكساندروس وإسحاق ونيكيفوروس ورئيسُ الشّمامسةِ سلفستروس والشّمّاس خريسانثوس بحضورِ السفير القبرصي ميخاليس وجموع أبناء الرّعيّة.