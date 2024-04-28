تعليم القاهرة تعلن نتائج تصفيات مسابقة الأخصائى المثالى للمكتبات المدرسية

قام توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بتنظيم تصفيات مسابقة الأخصائى المثالى للمكتبات المدرسية على مستوى المديرية، بدءاً من اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨ حتى الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١.

وكانت التصفيات النهائية للإدارات التعليمية الآتي:

( الشرابية _ المعادى _ القاهرة الجديدة _ دار السلام _ حلوان _ شرق مدينة نصر)

وذلك فى الموضوعات الآتية :

الموضوع الأول، تحدث عن المكتبة فى العصر الحالى من تطور وكيف يمكن للمكتبة المدرسية أن تلحق بهذه المكتبات دون تكلفة مادية باهظة من خلال العناصر التالية:

( الواقع الفعلى للمكتبة _ الصعوبات فى خطوات واضحة _ أهم نقاط القوة داخل مكتبة المدرسة وكذلك أهم نقاط الضعف _ الفرص المتاحة _ الحلول المتاحة) .

الموضوع الثاني، كيفية ربط الطلاب بالمكتبة المدرسية مع التسويق الفعلى لأنشطة المكتبة المدرسية تحدث من خلال العناصر التالية:

( واقع الأنشطة داخل المكتبة _ الصعوبات فى تنفيذ الأنشطة _ أهم نقاط القوة ونقاط الضعف _ الفرص المتاحة _ الحلول المتاحة).

_حيث يجرى مناقشة الأخصائى فى مقترحاته لتطوير العمل بالمكتبات المدرسية وتحسين أداء الخدمة بها.

_ يجرى مناقشة الأخصائى فى الجوانب الثقافية والمهنية والمهارات المكتبية.

_ القدرات والمهارات الشخصية للأخصائى فى مجال تعامله مع المجتمع المدرسى .

وأشارت موجه عام المكتبات بالقاهرة، أن المسابقة تهدف إلى إثارة روح التنافس بين أخصائى المكتبات للعمل الجاد وجذب الطلاب للقراءة الحرة والتأكيد على دور العامل البشرى فى الارتقاء بمستوى المكتبات فضلا عن تحقيق تنمية المهارات والقدرات المعرفية لدى أخصائى المكتبات وتحقيق مبدأ الجودة الشاملة للخدمات المكتبية.

وتقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتكوين فريق تحكيم من ثلاث أعضاء من السادة الموحهين الأوائل و أخصائى المكتبات المرشحين من الإدارات بحيث يتم ترشيح عدد 3 أخصائيين من كل موضوع يمثلون الجمهورية وذلك بمعدل 6 أخصائيين.