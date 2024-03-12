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الثلاثاء 12 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام نابولي

برشلونة
برشلونة
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أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نابولي الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الثلاثاء، نظيره نابولي على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هجوم البلوجرانا أمام فريق الجنوب إيطالي، رفقة رافينيا ولامين يامال.

ويتواجد الألماني إلكاي جوندوجان في خط الوسط، بجانب الدنماركي أندرياس كريستنسن والشاب فيرمين لوبيز.

كانت مباراة الذهاب بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، انتهت بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

تشكيل برشلونة لمواجهة نابولي

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن 

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - كوبارسي - جواو كانسيلو 

خط الوسط: فيرمين لوبيز - أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

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