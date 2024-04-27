أستاذ علوم سياسية: مصر تُلقى بثقلها لحقن دماء الشعب الفلسطينى ووقف العدوان

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة المصرية تلقي بثقلها لحقن دماء الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الصهيوني.

وأكد سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث الساعة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السلطات المصرية تبذل الكثير من الجهود على كافة الأصعدة والمستويات من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني قدر المستطاع.

وأضاف أن المقترح المصري الحالي المُقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي أفضل مقترح قُدم حتى اليوم، حيث شدد الرئيس السيسي من خلال هذا المقترح على الأولوية القصوى لوقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين