برشلونة يعتمد على الشباب في مواجهة ريال مايوركا بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال مايوركا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الجمعة، نظيره ريال مايوركا على ملعب مونتجويك، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يعتمد تشافي في لقاء الليلة على الشباب، إذ دفع بالثنائي الشاب، لامين يامال ومارك جويو في الخط الهجومي رفقة البرتغالي جواو فيليكس.

ويجلس الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء، بجانب البرازيلي فيتور روكي بجانب سيرجي روبيرتو.

ويعاني الفريق الكتالوني في مواجهة مايوركا من الغيابات، حيث يغيب كل من، فرينكي دي يونج، بيدري جونزاليس لتعرضهما للإصابة في مواجهة الجولة الماضية أمام أتلتيك بلباو.

كما يغيب المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، فضلًا عن الغيابات بسبب الإصابة، التي ضربت كل من، أليخاندرو بالدي وبابلو جافي وماركوس ألونسو وفيران توريس.

يحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ريال مايوركا في المركز الخامش عشر وفي رصيده 27 نقطة.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مايوركا

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - أندرياس كريستنسن - رافينيا

وفي الهجوم: لامين يامال - مارك جويو - جواو فيليكس.