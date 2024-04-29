المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بتزيف العملات الورقية بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة تزوير الكارنيهات وتزييف العملات الورقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بتزيف العملات الورقية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب نشاط إجرامي في تزوير الكارنيهات للجهات الحكومية ونزيف العملات المالية مقابل مبالغ مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.