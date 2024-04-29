محتجون إيطاليون يقطعون الطرق بالتزامن مع استضافة اجتماع وزراء مجموعة السبع

نظم العديد من النشطاء مظاهرة احتجاج في مدينة "تورينو" الإيطالية اليوم /الاثنين/ بالتزامن مع استضافة المدينة لاجتماع وزراء بيئة مجموعة السبع لمناقشة قضية تغير المناخ.

وذكر تلفزيون "يورو نيوز" أن المحتجين قطعوا الطريق السريع وأشعلوا النيران في صور عدد من قادة دول مجموعة السبع..متهمين الدول بالفشل في تحقيق مطالبهم المتعلقة بالمناخ إلى جانب خذلان الأجيال المقبلة فيما يخص كارثة تغير المناخ.

ويلتقي الوزراء في أربع جلسات على مدار يومين، وهي أول جولة محادثات موسعة تتصل بالبيئة منذ قمة المناخ الماضية (كوب 28) التي أقيمت في دبي ديسمبر الماضي، والتي تعهد قادة العالم خلالها بالحد من استخدام الفحم والنفط والغاز.

وسيكون الاجتماع حلقة وصل بين قمة العام الماضي في دبي والقمة المقبلة المقررة في أذربيجان في نوفمبر المقبل، ويشارك في المحادثات وفود من دبي وأذربيجان والبرازيل التي تستضيف قمة مجموعة العشرين هذا العام.

يشار إلى أن أي من دول مجموعة السبع لم تقترب من تحقيق أهدافها بخفض الانبعاثات الكربونية بالنسب المحددة بحلول عام 2030.

