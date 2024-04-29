رئيس البنك الإسلامي للتنمية يدعو إلى رعاية قادة رواد الأعمال

دعا رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، إلى تنشئة جيل من قادة رواد الأعمال يمكن أن يساعدوا في تشكيل عالم من التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى العالمي الثامن عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي والذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والاحتفال باليوبيل الذهبي في الرياض.

ويشارك في المنتدي مجموعة من قادة الفكر وصناع السياسات والخبراء الماليين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في صناعة التمويل الإسلامي بعنوان " الابتكار وريادة الأعمال والقيادة في التمويل الإسلامي"لمناقشة الطريقة التي تمكن رواد الأعمال من تعزيز التنمية المستدامة.

وسلط الجاسر - خلال كلمته - الضوء على تأثير ريادة الأعمال على الاقتصاد على المستوى الفردي والعالمي مستشهدا بأمثلة للشركات التي جعلت للإنسان قيمة لا تقدر بثمن في جميع أنحاء العالم مثل علي بابا وألفابت وأمازون وأبل ومايكروسوفت ونفيديا وتيسلا.

وأشار إلى أن القيمة السوقية الحالية لهذه الشركات مجتمعه تبلغ حوالي 12 تريليون دولار وهو ما يتجاوز الناتج الاقتصادي في عام 2023 للمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا إجمالا، لافتا إلى التفاوت في معدلات بدء الأعمال الجديدة في الاقتصادات منخفضة ومرتفعة الدخل، مشددا على ضرورة معالجة هذه الفجوة من خلال تعزيز بيئة مواتية تدعم وتغذي ريادة الأعمال، موضحا أن مبادرات مثل التمويل الأصغر المصممة خصيصا لتتطابق مع مبادئ التمويل الإسلامي يمكن أن تكون محورية.

كما ربط الجاسر روح ريادة الأعمال بمجال التمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) نفسه كان رجل أعمال ناجحا يجسد صفات الثقة والتضافر لموجهة المخاطر والالتزام بتحسين أوضاع المجتمع.

وقال:"عندما ترتكز المؤسسات المالية على هذه المبادئ يمكنها أن تعزز بشكل فعال المشاريع التي تسهم في النمو المستدام وتمكين رواد الأعمال الواعدين".

ومن جانبه ألقى الدكتور ستيفن جروف محافظ صندوق التنمية الوطني السعودي والمهندس مطلق المريشد عضو مجلس إدارة البنك السعودي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كلمة رئيسة سلطت الضوء على كيفية المؤائمة بين مبادئ التمويل الإسلامي وريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشهد المنتدى تقديم تقرير جديد للبنك الإسلامي للتنمية بعنوان "تحفيز ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال التمويل الإسلامي" والذي استعرض إمكانات التمويل الإسلامي لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية والاستثمار الفعال.

