فتح باب التقديم لبرنامج شباب الباحثين العرب المنتسبين لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية

أعلن الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS-AREP، والذي يستضيفه ويديره مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية منذ عام 2005، فتح باب التقديم لشباب العلماء العرب دون سن الأربعين ممن في مقتبل حياتهم المهنية والعلمية لينضموا إلى برنامج "شباب الباحثين العرب المنتسبين لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS" حيث سيتم اختيار خمسة من شباب العلماء اللامعين لمدة ست سنوات.

يتيح برنامج "شباب الباحثين العرب المنتسبين لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS" الفرصة لشباب العلماء الانتساب إلى شبكة متنامية من العلماء الواعدين في البلدان النامية، ويحصلون أيضًا على المزيد من الفرص للتفاعل والتعلم من منتسبي الـ TWAS.

كذلك في فترة الانتساب إلى الأكاديمية سيتاح للمنتسبين عدد كبير من الفرص، كالمشاركة في فعاليات مختلفة ينظمها الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS-AREP وغيرها من الفعاليات التابعة لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS. ويتم اختيار شباب العلماء المنتسبين إلى TWAS بناءً على تميزهم العلمي وقدرتهم على التأثير المستقبلي.

يشترط للمتقدمين العرب الإقامة والعمل في إحدى الدول النامية على الأقل في آخر ثلاث سنوات. وأن يكون لديهم تاريخ من التميز والإنجاز، بما في ذلك ما لا يقل عن 10 أبحاث منشورة في مجلات علمية معترف بها دوليًّا. يُشجَّع بصفة خاصة تقديم النساء العالمات من المنطقة العربية.

جدير بالذكر أن الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية يعتبر أحد المكاتب الإقليمية الخمسة لـ TWAS التي تقدم من خلالها جوائز للباحثين العرب وفرص الانتساب للباحثين العرب الشباب، ويهدف إلى تعزيز القدرات العلمية والتميز من أجل التنمية المستدامة في المنطقة من خلال الأنشطة السنوية للعلماء العرب وخاصة الباحثين الشباب. كما تنظم ورش عمل ومؤتمرات ومحاضرات عامة، بتمويل من الأكاديمية العالمية للعلوم لتقدم العلوم في البلدان النامية (TWAS) التابعة لمنظمة اليونسكو ومقرها تريستا، إيطاليا.