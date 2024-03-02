4 غيابات عن قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق برشلونة، غدًا الأحد، ضيفًا على أتلتيك بلباو بملعب سان ماميس، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة البلوجرانا 4 غيابات بسبب الإصابة، حيث يغيب كل من، أليخاندرو بالدي وبابلو جافي وماركوس ألونسو وفيران توريس.

ويزين البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة بلباو، رفقة البرتغاليين جواو فيليكس وجواو كانسيلو.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يأتي أتلتيك بلباو في المركز الخامس وفي رصيده 49 نقطة.

قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إينياكي بينيا – دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – إينيجو مارتينيز – أندرياس كريستنسين – جول كوندي – باو كوبارسي – هيكتور فورت.

خط الوسط: بيدري جونزاليس – فيرمين لوبيز – روميو – سيرجي روبيرتو – إلكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج.

وفي الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – جواو فيليكس – فيتور روكي – لامين يامال – مارك جويو.