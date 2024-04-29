1 مايو.. "التنمية الثقافية" ينظم معرضًا تفاعليًا للصورة الفوتوغرافية احتفالا بعيد العمال

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش معرضا تفاعليا للصور الفوتوغرافية، احتفالا بعيد العمال، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 1 مايو 2024، بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

حيث يقدمان الفنانين حسام المناديلي، محمد عبد اللطيف تجربتيهما في تصوير عمال مصر، ويرصدان تنوع وتفرد العمال المصريين في استخدام المهارات المختلفة من الناحية التقنية والجمالية، والتي تمس حياة المصريين بشكل مباشر.

الفنان حسام المناديلي عضو نقابة الصحفيين المصريين، وأقام العديد من المعارض الدولية بعدد من الدول من بينها اليابان، والبرازيل والسعودية والمكسيك، وله العديد من التجارب المتميزة في التصوير من بينها توثيق الموالد الصوفية، وأحوال القاهرة التاريخية، والعديد من الأماكن التراثية.

أما الفنان محمد عبد اللطيف، فهو مهندس ومصور بدأ رحلته في مجال التصوير عام 2003، وشارك في العديد من المعارض والمسابقات الدولية والمحلية ويقدم عددا من الدورات في تعليم فن التصوير الفوتوغرافي.

جدير بالذكر أن الأول من مايو هو الذكرى العالمية للاحتفال بعيد العمال الذي يطلق عليه أيضا يوم العمال أو يوم العمال العالمي وهو يوم لإحياء ذكرى النضالات والمكاسب التاريخية التي حققها العمال والحركة العمالية والذي كانت بدايته عام 1889 حين حدد الاتحاد الدولي للجماعات الاشتراكية والنقابات العمالية يوم 1 مايو يوما لدعم العمال.

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