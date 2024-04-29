الأم تلحق بابنها.. ارتفاع عدد حالات الوفيات في حريق منزل بشكشوك الفيوم

كشفت مصادر طبية في مستشفي الفيوم العام عن ارتفاع عدد المتوفيين في حريق منزل بقرية منقار التابعة لقرية شكشوك بدائرة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

وأشار المصدر لـ"البوابة نيوز"، إلي أن سيدة تدعى " هالة ناصر" في العقد السادس من عمرها مصرعها، لتلحق بنجلها الذي توفي أمس متأثرا بإصابته في الحريق الذي نشب نتيجة انفجار اسطوانة غاز في الساعات الأولى من صباح الأمس الأحد ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة

وأضاف المصادر، إن الحريق المروع الذي اندلع في المنزل ، خلف وراءه 3 وفيات وهم " عبد الرحمن عصمت 30 عام، وايه سامح رشاد، وهالة ناصر ، 60عاما، و3 مصابين موضحين أن الحالة الصحية لهم مستقرة.

البداية عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي ،مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة ابو طالب مأمور مركز شرطة إبشواي، جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بنشوب حريق بمنزل بعزبة منقار بدائرة المركز ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ولكن بعد أن تفحم جسد شخص يدعي" عبد الرحمن عصمت رشاد " 30 سنه لقي مصرعه كما أصيب 3 اخرون بجروح خطيرة.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقادها الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي أن حريق نشب بمنزل طابق واحد ومبني بالطوب الأبيض ( البلوك) وأثناء تواجد الاشخاص بالمنزل انفجرت اسطوانة الغاز المنزلي أدى ذلك إلى اشتعال النيران بالمنزل مسفراً ذلك عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرون

نقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.