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الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

خالد جلال يشهد العرض المسرحي "السمسمية" بالعائم.. صور

عرض السمسمية
عرض السمسمية
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شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "السمسمية" فى التاسعة من مساء أمس الأحد، على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

والعرض يعد العرض الثاني فى إطار مبادرة "ولد هنا " التي تتناول السير الذاتية لأهم المؤثرين في كافة المجالات من خلال المدن التي ولدوا بها، ويتحدث العرض عن بطولات مجموعة من التنويريين ولدوا في محافظات مدن القناة، ويلقى الضوء على هذه الشخصيات ودورهم الكبير خلال مراحل تاريخية هامة .

البطولة لمجموعة من شباب المسرحيين، رؤية موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سماح نبيل، مكياج رحاب طايع، والعرض كتابة وإخراج سعيد سليمان .

خالد جلال البيت الفني للمسرح ا السمسمية المسرح العائم