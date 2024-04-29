"صحة غزة": 34 شهيدًا خلال آخر 24 ساعة ونُحذر من تلف الأدوية بالثلاجات لعدم توافر السولار

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم /الاثنين/ أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 34 شهيدًا و68 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أنه بموجب تحديث اليوم ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 34488 شهيدًا و77643 مُصابًا..مشيرة إلى أن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني: إن 4 أشخاص استشهدوا بينهم 3 نساء، في قصف استهدف شقة سكنية غرب مدينة رفح جنوب القطاع، في اليوم السادس بعد المئتين من الحرب.

وأكدت الوزارة أن ثلاجات الأدوية والمستلزمات الطبية الوحيدة في محافظتي غزة والشمال مهددة بالتوقف بسبب عدم توفر السولار لتشغيلها في ظل الحر الشديد مما يعرض جميع أصناف الأدوية إلى التلف بالإضافة إلى توقف محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة والتي تزود المرافق الصحية والمرضى المزمنين بالأكسجين وثلاجات مخازن اللوازم العامة وسيارات الإسعاف، لعدم إدخال السولار لتشغيل هذه المرافق..مناشدة جميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة سرعة التدخل.

