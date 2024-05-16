لأول مرة .. مشروع قومي لتطوير مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم NCE

أنطلقت اليوم أولي الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم Elite National Coaches أحد أهم المشروعات المستقبلية، بالتعاون مع الإتحاد المصري لكرة القدم وأكاديمية رايت تو دريم – مصر، من خلال برتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة والشركة، لخدمة كرة القدم المصرية، حيث ويبدء المشروع بتدريب 22 من مدربي المراحل العمرية المختلفة المُسجلة بالإتحاد المصري لكرة القدم وصولًا لمدرب المنتخب الأول.

يعتمد المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم الذي يُعد أحدث المشروعات التي تم ابتكارها من البحوث التطويرية بالوزارة علي تدريب وتنمية وإعداد وتأهيل مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم، بما يكفل الارتقاء بمستوى المدربين على وفق أحدث التقنيات والتكتيكات وطرق اللعب وغيرها من البرامج البدنية والفنية بما يساعد في تطوير الأداء التدريبي وفقا للأسس العلمية المقررة في هذا الشأن، وصولًا للحصول علي الرخصة التدريبية المتعمدة دوليًا.

وتكون مدة الدراسة عام واحد مقسم علي فترات محددة علي مدار العام، حيث تتم الدراسة بالجامعة البريطانية في مصر بالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان، وهم شركاء علميين، وكذلك تشترك شركة رايت تو دريم كشريك استراتيجي لأول برنامح تدريبي في كرة القدم، وهي من الشركات العالمية ولها أفرع بمختلف دول العالم في إعطاء الفرصة للمعايشة والسفر للخارج لأكبر عدد من المدربين.

قام بتوقيع البرتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة / الوكيل الدائم، ومن الاتحاد المصري لكرة القدم، المدير التنفيذي / وليد العطار، ومن جانب شركة رايت تو دريم / محمد وصفي المدير التنفيذي والعضو المنتدب.

بحضور، المهندس خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن شركة رايت تو دريم، بيتر هاليسك مسئول التدريب، شان كيلي محلل الأداء، وكريم حسني مسئول الشراكة، ومحمد ثابت المستشار الإعلامي، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.



