عقوبات أمريكية ضد أفراد مرتبطين بصفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا

قررت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات في روسيا، وذلك بسبب دورهم في صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.

ووفقًا لبيان نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، تم استهداف خمسة أفراد وكيانات يعيشون في روسيا بسبب دورهم في تصدير المعدات والمكونات العسكرية بين البلدين، مما يعد انتهاكًا للحظر الدولي المفروض على كوريا الشمالية.

وأكد البيان أن روسيا تعتمد بشكل متزايد على كوريا الشمالية للحصول على الذخيرة المستخدمة في النزاع في أوكرانيا، حيث أطلقت العديد من الصواريخ الباليستية التي تم توريدها من كوريا الشمالية على أهداف في الأراضي الأوكرانية.

وأوضح البيان ان إجراء اليوم مبني على العديد من العقوبات التي تم فرضها خلال العام الماضي والتي استهدفت العلاقة العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية.

ولفت البيان إلى أن روسيا قد استخدمت بالفعل ما يصل إلى 40 صاروخًا باليستيًا كوري شمالي في أوكرانيا، بالإضافة إلى الذخائر استوردتها موسكو، وهو ما وصفه البيان بأنه انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الديمقراطية.