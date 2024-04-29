بدء تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالشرقية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية ومراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات حيث تم إفتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الشرقية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

واستهل محافظ الشرقية المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم بتهنئة أعضاء المجلس بافتتاح وبدء تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام والذي تم افتتاحه رئاسياً والذي تكمن أهميته في التعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظاً على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

وأوضح المحافظ أن المركز يتكون من قاعة إجتماعات لمتخذي القرار من قيادات المحافظة ومنصة لحضور ومتابعة العمليات ومكان مخصص لمشغلي المنظومة ومركز معلومات Data center وصالة عرض مزودة بشاشات ومكتب لمدير المنظومة وخدمات لوجستية حيث تم تزويده بأجهزة للسويتش و Servers وأجهزة ربط بين المحافظة والمديريات وبين المديريات والشركات والهيئات والمراكز والمدن والمرور ومديرية الأمن والإسعاف تعمل على مدار الـ 24 ساعة من خلال ثلاث نوبتجيات وتم رفع قدرات العاملين لتشغيل المنظومة بجودة وكفاءه والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية ومكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.