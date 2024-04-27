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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الجونة يخطف فوزاً في الوقت القاتل من الاتحاد السكندري

مدرب الجونة
مدرب الجونة
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حقق فريق الجونة فوزاً فى الوقت القاتل علي ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذي جمعهما منذ قليل فى الجولة رقم 20 من مسابقة الدوري.
أحرز هدف الاتحاد أحمد عادل ميسي فى الدقيقة 61.
فيما سجل أيمن موكا هدف التعادل لفريق الجونة في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 74 من عمر اللقاء من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع أحرز أحمد حسام الهدف الثاني.

وجاء تشكيل فريق الجونة أمام الاتحاد السكندري على النحو التالي: 
في حراسة المرمى: أحمد مسعود.
في خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد شوشة.
في خط الوسط: محمد الدغيمي، رضا صلاح، أشرف مجدي.
في خط الهجوم: أرنولد يايا، أيمن موكا، فرانك إيتوجا.
بينما يجلس على دكة البدلاء: صبحي سليمان، حسام إيفونا، محمد الصباحي، نور السيد، محمد العكش، عبدالله البادي، كرست بيكالي، حسن سمير، مازن ياسر. 
تشكيل الاتحاد السكندري أمام الجونة 
فيما أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، في الدوري المصري الممتاز. 
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي: المهدي سليمان، هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمة، كريم الديب، ناصر ناصر، خالد الغندور، عمرو صالح، أحمد عادل ميسي، بنجامين بواتينج، مابولولو.
ويجل على دكة البدلاء: عمر صلاح، محمود شبانة، عمر الوحش، هاني الطامي، مورو ساليفو، بلال السيد، عبد الغني محمد، أحمد عيد، بيكالي أوبامي. 

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