إعلام إسرائيلي: الكابينت صدق أمس على توسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن الإعلام الإسرائيلي، بأن الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي صدق أمس على توسيع العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن توسيع عملية رفح الفلسطينية محدود ولا يتجاوز خطوط الإدارة الأمريكية الحمراء.

كما أعلن الإعلام الإسرائيلي عن مقتل 5 جنود إسرائيليين خلال المعارك البرية التي شهدتها مناطق قطاع غزة اليوم.

وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الاحتلال إذا استسلم ولم يدمر حمـاس، فإن دولة الاحتلال ستظل بلا حماية وستتكرر أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف: "علينا هزيمة حماس في رفح الفلسطينية وآمل أن أتمكن أنا وبايدن من التغلب على الخلافات وسيتعين أن تكون هناك حكومة مدنية في غزة".

وتابع رئيس وزراء دولة الاحتلال: "هدف حـماس وإيران تدمير أمريكا ونحن نقف في طريقهما لحماية الغرب".