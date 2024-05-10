وزير الدفاع اللاتفي: إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لا يخلق ثغرات في نظام الدفاع ببلادنا

قال رئيس أركان الدفاع في لاتفيا ليونيدس كالنينز، إن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لا يخلق ثغرات في نظام الأمن والدفاع في بلاده.

وقال كالنينز، وفق ما نقلته صحيفة ذا بالتيك تايمز المختصة بشؤون دول البلطيق، اليوم الجمعة إن لاتفيا ترسل بشكل أساسي إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا ولا يؤثر ذلك على القدرة القتالية للقوات المسلحة الوطنية.

وأضاف أنه بشكل عام، ساعدت شحنات المساعدات العسكرية القوات الجوية الوطنية على تطوير نفسها من خلال التخلي عن أنظمة الأسلحة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية واستبدالها بأسلحة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وعلى حد تعبير كالنينز، فقد أنجزت لاتفيا، بمساعداتها العسكرية لـ أوكرانيا، مهمة مزدوجة: فقد ساعدت الدولة التي مزقتها الحرب وبدأت في تسليح نفسها بشكل أكثر نشاطًا بأسلحة جديدة.

وكانت الحكومة اللاتفية قررت في اجتماع مغلق يوم 30 أبريل تسليم المدافع المضادة للطائرات التابعة لقواتها المسلحة، ومركبات جوية للمراقبة بدون طيار، بالإضافة إلى المواد الأساسية والمعدات التقنية الأخرى إلى القوات المسلحة الأوكرانية.