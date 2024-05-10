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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

القاهرة الإخبارية: الاتحاد الأوروبي يدرس وقف بعض المساعدات والشحنات التجارية لإسرائيل

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية
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كشف عمرو المنيري، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تصريح لافت لمسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يقول فيه إن الاتحاد قد ينظر في مسألة تعليق صادرات الأسلحة المقدمة إلى إسرائيل بالنظر إلى تعالي الأصوات الشعبية وأحيانًا الرسمية أيضًا داخل بعض الدول الأوروبية.

وأضاف "المنيري"، أن الموقف الأوروبي تغير بعض الشيء وخصوصًا التصريحات الأخيرة لجوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدرس وقف بعض المساعدات وبعض الشحنات التجارية.

وأشار إلى أن هناك انقساما داخل الاتحاد الأوروبي بسبب التصعيد الإسرائيلي، وسيكون الموقف الأوروبي مواجه للموقف الأمريكي الذي بالفعل أخذ خطوة بطريقة بعض المساعدات العسكرية وعدم إرسال بعض القنابل والأسلحة لإسرائيل.

واستكمل، إلى أن الشيء ذاته هو بالنسبة لألمانيا، حيث رضخت الحكومة للضغوط الشعبية خاصة في الجامعات التي شهدت عددًا كبيرًا من التظاهرات في الفترة الماضية.

 

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