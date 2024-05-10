سفير الدوحة: تعاون قطري تركي مصري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لغزة

وصلت اليوم، الجمعة، سفينة قطرية - تركية محملة بأكثر من 1900طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

ساهم صندوق قطر للتنمية بنحو 1358 طناً ، وإدارة الكوارث والطوارئ بالجمهورية التركية الشقيقة بباقي حمولة السفينة التي كانت قد بدأت رحلتها اول امس من ميناء مرسين التركي.

كان في استقبال السفينة بميناء العريش، السفير طارق علي فرج الانصاري - سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، والسفير صالح موتلو شن- سفير تركيا بالقاهرة، ولفيف من المسؤولين من وزارة الخارجية القطرية وصندوق قطر للتنمية.

قال السفير الانصاري، بمناسبة وصول السفينة إلى ميناء العريش، ان هذه المساعدات تجسد التزام دولة قطر الراسخ ومساندتها الدائمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له في تلك الظروف الإنسانية الكارثية غير المسبوقة التي يتعرض لها منذ سبعة أشهر.

وثمن الجهود المبذولة والتنسيق المستمر مع جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث يمثل الحدث تعاوناً ثلاثياً قطري تركي مصري، يمثل إرادة سياسية للقيادات وبغية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للأشقاء الفلسطينيين، كما اكد ان دولة قطر لا تزال مستمرة في جهود وساطتها بالشراكة مع الشقيقة مصر، وبدعم من الولايات المتحدة الامريكية للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وحل المسائل العالقة المتصلة بالأزمة.