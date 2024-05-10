دعوات لإيقاف رونالدو في الدوري السعودي لهذا السبب

شهدت مباراة فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو ضد الأخدود، مساء أمس الخميس، موجة من الجدل حول تصرف النجم البرتغالي، مما أثار دعوات لإيقافه.

تعرض رونالدو لانتقادات واسعة بسبب احتفاله بطريقة غير لائقة بعد تسجيله هدفين لفريقه النصر أمام الأخدود، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وأظهرت عدسات الكاميرات، رونالدو أثناء احتفاله مع زملائه بطريقة اعتبرها البعض "غير رياضية" و"غير أخلاقية".

تصرف رونالدو

أثار سلوك رونالدو استياء كبيرًا لدى الجماهير السعودية، التي عبرت عن استنكارهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما طالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة رونالدو على تصرفه، مشددين على ضرورة اتخاذ لجنة الانضباط في الدوري السعودي موقفًا حازمًا.

وأدى ذلك إلى تصدر هاشتاج "#حركة_غير_أخلاقية_من_رونالدو" موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، حيث تفاعل معه العديد من المغردين مطالبين بمعاقبة رونالدو على سلوكه المتكرر.

شارك رونالدو أساسيًا مع النصر أمام الأخدود، وخاض اللقاء كاملًا، وسجل هدفًا وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 81، ليقود العالمي للفوز على الأخدود بثلاثية مقابل هدفين.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 77 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ86 نقطة.