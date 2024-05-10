بنك الطعام المصرى: نفخر بعضويتنا بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي

الجمعة 10/مايو/2024 - 04:59 م

أعرب بنك الطعام المصري، عن اعتزازه وفخره باختياره ضمن عضوية أول مجلس أمناء للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024، بإنشاء التحالف الوطني، مؤكدًا تطلعه للتعاون مع التحالف خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف وراء إنشائه وأبرزها تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن انعقاد الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لاختيار أعضاء مجلس الأمناء، يمثل انطلاقة لمهام عمل التحالف رسميًا ليقوم بدوره في تعميق مفهوم العمل التطوعي، وتوسيع مظلة المشاركة في العمل الأهلي، وتحقيق التوزيع العادل للخدمات على الفئات المستحقة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد "سرحان"، على أهمية دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يمثل سابقة غير مسبوقة في العمل الأهلي في العالم كله، في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال التكامل بين المؤسسات المنضمة للاتحاد لإنشاء قاعدة بيانات بالفئات الأولى بالرعاية، وتنظيم الجهود الخيرية لخدمة هذه الفئة، إضافة إلى الدور المحوري للاتحاد كذراع تنموي في إقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار محسن سرحان، إلى الجهود التنموية التي حققها التحالف الوطني للعمل الأهلي سواء على الصعيد الداخلي في خدمة أكثر من 20 مليون مواطن من المستحقين، رغم تدشينه منذ عامين فقط، وذلك بالتكامل مع جهود الحكومة في توفير حياة كريمة لسكان القرى والنجوع في الريف المصري أو على الصعيد الخارجي بإرسال قوافل إغاثية محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية للأشقاء في فلسطين للتخفيف من معاناة الحرب.

نبذة عن بنك الطعام المصري

تأسس بنك الطعام عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار عشرين عاما استمر بنك الطعام في دعم الأسر الأكثر احتياجًا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوى الوطني.