باحث سياسي: روسيا لها مدار فضائي يستخدم لإطلاق أقمار عسكرية

قال الدكتور رامي القليوبي، الباحث السياسي، إن روسيا تتبع في سياستها الخارجية مبدأ المعاملة بالمثل، وبالتالي رفضت مشروع قرار منع نشر الأسلحة النووية بالفضاء الخارجي، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية على مدار العقود الماضية تتبع أساليب الانسحاب من أي اتفاقات تكبل أيديها، مثل انسحابها من اتفاقية النووي الإيراني.

وأكد القليوبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث الساعة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن روسيا لها مدار فضائي يستخدم لإطلاق أقمار صناعية تستخدم لأهداف عسكرية من جهة التجسس وإقامة الاتصالات العسكرية.

وأضاف ، أن روسيا ليس من أهدافها نشر أسلحة نووية في الفضاء على الإطلاق ولكنها تحاول حماية أمنها القومي المعلوماتي والعسكري.