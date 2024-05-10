أهم الإرشادات الطبية للحفاظ على صحة القلب

تعد التمارين الرياضية من أفضل الممارسات التي تؤثر على الصحة العامة للحد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة وارتفاع ضغط الدم والتوتر .

ولكنها ليست الطريقة الوحيدة المعتمدة لضمان صحة القلب وفقا لما قالت غوسيا واميل استشارية أمراض القلب في Mayo Clinic Healthcare في لندن ان هناك العديد من بعض النصائح للحفاظ على صحة القلب والتى تتمثل فى الاتى.

وأثبتت الدراسات عالية الجودة إن التأمل يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية. وتؤكد النتائج على قيمة ممارسات اليقظة الذهنية في خفض ضغط الدم من خلال آليات من المحتمل أن تنطوي على الحد من التوتر وتحسين التنظيم العاطفي وإن الأنشطة الاجتماعية تساعد في تقليل الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية والتي ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وإن الروابط الاجتماعية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ومستويات التوتر وكلاهما مفيد لصحة القلب .

والبستنة وهي هواية مفيدة جسديا ويمكن أن تحسن صحة القلب والأوعية الدموية من خلال زيادة النشاط ويؤدي قص العشب وزراعة البذور والحفر وإزالة الأعشاب الضارة وغيرها من الأنشطة الخضراء إلى تحسين التوازن وقوة العضلات واللياقة البدنية كما تعزز الاسترخاء والحد من التوتر ما يساهم بشكل أكبر في صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وتنوع الغذاء كما ينبغي تناول 30 نوعا من الأطعمة النباتية المختلفة على مدار الأسبوع والتي تشمل الفاكهة والخضروات والأعشاب والبقوليات مثل العدس والمكسرات والبذور.

وتناول الفواكه والخضروات المختلفة مفيد لقلبك كما إنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والتي يمكن أن تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم وتحتوي الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير على ألياف قابلة للذوبان والتي ثبت أنها تخفض مستويات الكولسترول السيئ (LDL) كما ثبت أن التوت الأزرق الغني بمضادات الأكسدة يخفض ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبالإضافة إلى تخفيف الكافيين وتناول المكسرات بانتظام يمكن أن يخفض مستويات الالتهاب المرتبط بالأمراض المرتبطة بالقلب.

وتعتبر الألياف والدهون غير المشبعة وأحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في المكسرات مفيدة لموازنة الكوليسترول وغيره من تدابير صحة القلب.