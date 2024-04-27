"خدعة هيمنجواي".. حكايات عن كوابيس وخيالات أحمد مجدي همام

صدرت مؤخرًا عن دار العين في القاهرة المجموعة القصصية "خدعة هيمنجواي" للكاتب أحمد مجدي همام.

حول صدور كتابه الجديد يقول المؤلف: "على عكس الرواية، القصة القصيرة في معظم تجلياتها، لا يمكن استدعاؤها. هي فكرة تطرق رأسك إما أنا تمسك بها وتضعها على الورق أو تهرب منك. أما الرواية فيمكن هندستها وتخطيطها، لذلك أشعر بالسعادة كلما تكوّمت في رصيدي كتابات قصصية يمكنها أن تتناغم بما يكفي لتصدر في مجموعة أو متوالية.

لقد كتبت قصص "خدعة هيمنجواي" على مدار عشر سنوات، هناك قصص في المجموعة كتبتها في 2014، وهناك قص كتبتها في 2024، وبين التاريخين كتبت باقي قصص المجموعة. لذلك يمكن القول إني مقل في الإصدارات القصصية، فلدي مجموعتان فقط مقابل ستة كتبة سردية بين الروايات واليوميات".

المجموعة القصصية، وهي الثانية في رصيد الكاتب، تعتمد بشكل كبير على التجريب، حيث يقدم المؤلف ألوانا مختلفة من السرد بتقنيات قص متنوعة.



في "قصة افتتاحية" يقدم الكاتب نموذجا للكتابة ذات التطلعات الفنية، الكتابة الواعية بذاتها، فالكتابة هنا هي موضوع النص، وهو بذلك يكسر حاجز الإيهام وينتج نصًا يتفاعل مع القارئ ويخاطبه.

"الدرس"، هي القصة الثانية في المجموعة، وتقوم على التكثيف مع لمحة كوميدية، أما قصة "الصوت الغائر" فتقوم على المونولوج الداخلي الذي قد يضلل البطل ويحرفه عن طريقه.

وينتقل همام إلى لون قصصي آخر في "فلسفة النار"، فيطرح قصة تحمل همًا مجتمعيًا، وتنتهي بمأساة تحاكي مأساة "محمد البوعزيزي" الذي أشعل الثورة في تونس. أما في قصة "أزمة اقتصادية"، فتتداخل المستويات، ويختلط الواقع بهواجس البطل تحت ضغط الفقر والخوف من المستقبل.

في قصة "صدقة"، مراوغة فنية في مساحة ضيقة وهي بذلك قصة أخرى في المجموعة على طريقة "القصة الومضة". ثم تبدأ جرعة السوريالية في المجموعة في التزايد بدءا من نص "النقطة الزرقاء" وما فيه من عوالم كابوسية. وبعده قصة "خدعة هيمنجواي" التي منحت المجموعة عنوانها، وهي نص سوريالي آخر، وتجدر الإشارة إلى أن القصة وصلت للقائمة القصيرة في جائزة آرابليت ArabLit لأفضل قصة قصيرة عربية مترجمة إلى الإنجليزية بترجمة الكندي برنابي هاكس.

"كوابيس" وكما يتضح من عنوانها قصة أخرى تغوص في عالم الأحلام والكوابيس، وبعدها تأتي قصة "لماذا لا يفتحون الباب" التي تتوج ومضات وأقاصيص المجموعة.

وأخيرا هناك القصة الطويلة "الاتجاه الخطأ.. ثلاث زوايا لمعاينة مصيبة واحدة" وتدور أحداثها في أجواء ديستوبية ويحاول الكاتب من خلالها الغوص في نفسيات الشخصيات في ظل أجواء تسودها الحروب والمجاعات حيث تندلع منافسة ذكورية دامية بين رجلين متناقضين في محاولة للسيطرة على أنثى واستمالتها.

أحمد مجدي همام روائي وقاص وصحفي مصري، وُلِد في الإمارات ويقيم في القاهرة، من إصداراته في الرواية: "أوجاع ابن آوى"، "عيّاش"، "الوصفة رقم 7"، "موت منظم". وله في القصة القصيرة كتاب "الجنتلمان يفضل القضاير الخاسرة" وأصدر كتاب اليوميات "تقارير إلى سارة.. يوميات الحب والسفر والموت". فاز في 2017 بجائزة ساويرس في القصة القصيرة عن "الجنتلمان يفضل القضايا الخاسرة"، وفازت روايته "موت منظم" بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، فئة أفضل رواية.

