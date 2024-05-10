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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مسئول أمريكي يكشف سر مكالمة أشعلت فتيل الأزمة بين بايدن ونتنياهو

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو
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أكد مسئول أمريكي، أن الرئيس جو بايدن أمضى شهور يحض فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حماية المدنيين في غزة، لكن القرار الأمريكي الأخير بوقف بعض المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن إلى إسرائيل "يرتبط مباشرة بمكالمة هاتفية مشحونة أجرياها قبل شهر".

ولفت المسئول إلى أنه من بين مكالمات صعبة كثيرة بين الزعيمين، شكلت مكالمة أُجريت في 4 أبريل 2024، "نقطة تحول"، فقبل ذلك، لم يهدد بايدن بوقف المساعدات، رغم المحادثات التي تزداد توتراً.

فقد وجه بايدن إنذاراً لنتنياهو في المكالمة، بعد وقت قصير من قتل 7 من موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" World Central Kitchen في قصف جوي إسرائيلي، مفاده أنه إما أن يحمي المدنيين وموظفي الإغاثة أو ستتغير السياسة الأمريكية.

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