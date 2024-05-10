الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الجمعة، في المحلة استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في المباراة التي من المقرر أن تقام غداً السبت، على استاد الغزل في السابعة مساء.

ويختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة البلدية في دوري نايل.

وتعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل غلق صفحة المسابقة المحلية وبدء التحضير لخوض مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على مشاهدة مقاطع فيديو لفريق بلدية المحلة، للوقوف على طريقة لعب الفريق المحلاوي تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف، وأسلوبهم في نقل الكرة واختراق صفوف الخصم وطريقتهم في وضعية الدفاع، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتكون حافزا كبيرا للاعبين قبل بدء التحضير لمباراتي نهائي إفريقيا.

وحرص كولر على متابعة موقف اللاعبين المستبعدين من مباراة الاتحاد السكندري لحسم مصيرهم من مباراة بلدية المحلة وكان كولر قد استبعد بيرسي تاو وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس وخالد عبدالفتاح وحمزة علاء؛ لأسباب فنية.

بينما خرج من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، الثنائي عمرو السولية وأحمد عبدالقادر؛ بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها اللاعبان.

ويفقد الأهلي خدمات مدافعه محمد عبد المنعم في مباراة الأهلي المقبلة أمام بلدية المحلة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث تلقى اللاعب بطاقة صفراء أثناء خروجه للتبديل أمام الاتحاد الأربعاء الماضي.

ويخضع ثنائي الأهلي رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا لفحص طبى قبل مران الفريق اليوم ، لتحديد موقفهما من التدريبات الجماعية بعد إصابتهما فى مباراة الاتحاد السكندري.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي الحالة الطبية للثنائي رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا، موضحاً أن رامي ربيعة تعرض لكدمة قوية أسفل الكاحل، وسوف يخضع لاختبار طبى اليوم، قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته.

وأضاف جاب الله أن كوكا يعانى من آثار كدمة قوية فى الركبة بعد انتهاء مباراة الاتحاد، وسوف يخضع أيضًا لفحص جديد قبل مران اليوم.

وعبّر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدف، مؤكدا: "بدأنا الشوط الأول بشكل جيد وأحرزنا ثلاثة أهداف، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين أن نكمل بنفس الأداء وهو ما لم يحدث، حيث تعرضنا لضغط من الفريق المنافس، واستقبلنا هدفا، وأجريت تغييرات لتساعدنا في العودة إلى المباراة والسيطرة على مجرياتها، وبالفعل تمكننا من ذلك وسجلنا الهدف الرابع الذي قتل المباراة، وأنهينا المباراة وكان من الممكن إحراز أهداف أخرى".

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي، إن عمر كمال يستطيع إرسال عرضيات بقدميه الاثنتين وإن كانت اليمنى أفضل، ونستغله في القدوم من الخلف، وفي كرة الهدف الذي سجله دخل للعمق، وفي الهدف الأول دخل للعمق أيضا وتمت عرقلته داخل المنطقة وتحصل على ركلة جزاء، وهو لاعب جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز، وبخصوص المفاضلة بين هدفه وهدف رضا سليم فالاثنان أبنائي والهدفان أفضل من بعضهما".

وأوضح كولر: "لدينا قائمة كبيرة من اللاعبين مكونة من 32 لاعبا ومن يشارك 11 لاعبا فقط، ومع ضغط المباريات أحرص على تجهيز كل اللاعبين، ومن الصعب إرضاء الجميع، وأصعب نقطة هي ترضية كل اللاعبين لأن الكل يرغب في المشاركة ولا يوجد لاعب يرغب أن يكون موظفا ولو ارتضى بذلك لم يكون مناسبا بعقلية الأهلي، وأختار اللاعبين الذين يساعدوننا، خاصة أننا نلعب كل 48 ساعة مباراة ونحتاج إراحة اللاعبين والقيام بعملية التدوير بدون خلل، ومنحت معلول وتاو راحة، وأُشرك بديلهما في المباريات ويؤديان بشكل جيد، ونقطة مهمة وهي أنني لا أحب وأكره، وكل اللاعبين يعلمون ذلك وأقولها للجمهور أيضا، ولا أشارك لاعبا بسبب شكله أو لأنه جميل أو ظريف ولكن هدفي المكسب، ولن أستغني عن لاعب يمنحني المكسب، وكل لاعب أستخدمه أراه الأنسب وأتحدث مع الطبيب عن موقف كل اللاعبين ومدى جاهزيتهم قبل اختيار القائمة".

وشدد كولر على أن اختياراته في الفترة الأخيرة كانت صحيحة بدليل النتائج، وأن اللاعبين الذين يشاركون يعطون كل ما في وسعهم داخل الملعب.