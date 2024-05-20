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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سفير باكستان بالقاهرة يحيي ذكرى شهداء تحطيم طائرة الخطوط الجوية الباكستانية

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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شارك السفير ساجد بلال اليوم فى إحياء ذكرى شهداء تحطيم طائرة الخطوط الخوية الباكستانية بوضع اكليل من الزهور قبور الشهداء، وقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية قد سقطت في طريقها لمصر عام 1965 حيث خصصت الحكومة المصرية، مقبرة جماعية للضحايا بالقرب من منطقة الإمام الشافعي.

 ووضع سفير باكستان بالقاهرة بوضع إكليل من الزهور على قبر ضحايا أول رحلة للخطوط الجوية للقاهرة  يوم 20 مايو 1965 إحياء لهذه الذكرى.وتحرص السفارة الباكستانية على إحياء ذكرى هذا الحادث سنويا منذ سقوط هذه الطائرة قبل ٥٤ عاما.

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طائرة باكستان ساجدل بلال القاهرة السفير ساجد بلال