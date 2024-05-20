جامعة قناة السويس تعقد الاجتماع التحضيري الثاني لمؤتمر الدراسات العليا

عقدت جامعة قناة السويس، مُمثله في قطاع الدراسات العليا والبحوث الاجتماع التحضيري الثاني ، لمؤتمر الدراسات العليا الخامس والبحوث التطبيقية السادس والذي تُقام فعالياته تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

يأتي ذلك بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي وكيل كلية العلاج الطبيعي ومدير مركز التحول الرقمي بالجامعة.

وبحث الاجتماع -الذي شارك به أعضاء اللجنة العليا للمؤتمر- تسكين المُنسقين واختيار لجان التحكيم واختيار الإعلان الأول عن المؤتمر، حيث تم اختيار شخصية AI صُنعت من قبل مركز التحول الرقمي بالجامعة لتقديم المؤتمر والإعلان عنه.

وبعد تعديل بعض البنود، تم الاتفاق على الشكل النهائي للنموذج الإلكتروني للحجز.

وخلال الاجتماع، صرح الدكتور محمد سعد زغلول، بأن مؤتمر الدراسات العليا الخامس والبحوث التطبيقية السادس من المؤتمرات العلمية المتميزة، حيث شهد العام الماضي إقبالا كبيرًا بمشاركة نخبة من الباحثين وأعضاء المجتمع المدني ما بين مُتحدث ومُشارك من مختلف الجامعات المصرية والعربية، والإفريقية بهدف تشجيع الباحثين على المشاركة وتنمية روح التعاون بينهم، والعمل كفريق لحل قضايا المجتمع المدني، وتكوين فرق بحثية من جميع التخصصات؛ لتنفيذ الخطة البحثية للجامعة والموجهة لخدمة مجتمع إقليم القناة وسيناء بشكل خاص.

وأفاد سعد زغلول، بأنه تم تقديم الدعوة لمجموعة من المتحدثين من المجتمع المدني، كما تم مخاطبة الجهات الخاصة بالطلاب الوافدين من قنصليات وسفارات، خاصة لممثلي الجاليات الأكبر في الجامعة (الصين، إندونيسيا، سوريا، السودان)، كما تم توجية الدعوة إلى مُمثلي المجتمع المدني من الأزهر الشريف والكنائس وديوان عام المحافظة.

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بضرورة توزيع المهام على اللجان للقيام بأدوارها، مؤكدًا على لجنة المراسم والاستقبال بتوجيه الدعوة إلى عمداء الكليات ووكلائها وتحديد مواعيد إرسال الأبحاث.

وأشار الدكتور محمد سعد، إلى أن إطلاق الموقع الخاص بحجز المؤتمر سيكون خلال سبعة أيام بعد اختبارها، وكذلك سيتم تحديد الرسوم سواء للمشاركين من داخل تحالف إقليم القناة وسيناء أو من خارجة ولاسيما للطلاب الوافدين.

يذكر أن الاجتماع التحضيري الثاني ترأسه الدكتور محمد سعد، بحضور أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر؛ لمناقشة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة ومراجعة محاور المؤتمر وتحديد موعد استلام الأبحاث.

وقال الدكتور تامر شوقي، إن مؤتمر الدراسات العليا سيعقد للمرة الخامسة على التوالي، كذلك مؤتمر البحوث التطبيقية للسنة السادسة حيث تُعد تلك المؤتمرات من اللقاءات العلمية المُثمرة التي يتم من خلالها تبادل الخبرات والآراء والتجارب بين الباحثين في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية... وغيرها، حيث يتم تحكيم الأبحاث المتقدمة من قبل متخصصين من ذوي الخبرة البحثية، والمکانة العلمية المتميزة في مجال التخصص.

شارك في الاجتماع كل من: الدكتورة ثناء مختار النحلة الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري، والدكتور شعبان حفني الأستاذ المتفرغ بكلية التربية، والدكتورة شيرين البنا وكيل كلية العلوم، والدكتورة رانيا حلمي وكيل كلية الطب البيطري، والدكتور جمال المصري وكيل كلية الزراعة، الدكتور ماجدة العشري الأستاذ بكلية الطب، والدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي، والأستاذة هبه الله أنس محمود من مكتب نائب رئيس الجامعة.