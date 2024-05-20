الوفد الروسي بجامعة أسيوط يزور معهد جنوب مصر للأورام لدعم أطفال السرطان

نظم مركز تعليم اللغة الروسية، بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبالتعاون مع معهد جنوب مصر للأورام، وجمعية أصدقاء مرضي سرطان صعيد مصر، اليوم الأحد، زيارة طلاب الوفد الروسي، لأطفال المعهد، والتي تأتي ضمن الأنشطة المتنوعة التي يتضمنها البرنامج المقرر للوفد الروسي الزائر من جامعة بيتاجورسيك الروسية.

أشار الدكتور أحمد المنشاوي، أن زيارة الوفد الطلابي الروسي من جامعة بيتاجورسيك الروسية، لمعهد جنوب مصر للأورام، تأتى في إطار الجهود الخيرية المبذولة وما يتم تقديمه من دعم نفسى، للأطفال المرضى، ولإدخال البهجة والسرور فى نفوس المرضى، والأطفال لمحاربة المرض والانتصار عليه وتخطي الآلام. جاءت الزيارة تحت إشراف، الدكتور خالد فارس القائم بأعمال عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور محمد أبو المجد الهاشمي وكيل معهد جنوب مصر للأورام، ورئيس جمعية أصدقاء مرضي سرطان صعيد مصر، وبتنظيم الدكتور عاطف النقيب المشرف علي مركز تعليم اللغة الروسية، ومنسق العلاقات بين جامعة أسيوط والجامعات الروسية.

وأوضح الدكتور عاطف النقيب، أن الهدف من الزيارة هو مشاركة إنسانية من طلاب الوفد، لتخفيف الأعباء عن المرضى، وتوزيع الهدايا والألعاب علي أطفال مرضي الأورام. وقدم الدكتور خالد فارس عميد المعهد، شهادات شكر وتقدير من جمعية أصدقاء مرضي سرطان صعيد مصر لطلاب الوفد الروسي، لمشاركتهم الفعالة ضمن الاحتفالية المقامة لمرضي أورام الأطفال بالمعهد.