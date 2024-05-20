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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طالبة إعدادي تتهم سائقا بالتحرش بها في الهرم

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة تابعة لإحدي شركات التوصيل لاتهامه بالتحرش بطالبة في المرحلة الإعدادية، حال قيادته السيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من طالبة في المرحلة الإعدادية بقيام سائق سيارة تابعة لإحدى شركات التوصيل والتحرش بها ووضع يده علي جسدها خلال توصيلها بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته نفي الاتهام الموجه له.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

طالبة التحرش الهرم