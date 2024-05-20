مايو الحزين.. ذكرى وفاة 4 نجوم بين المرض والرحيل المفاجئ

الإثنين 20/مايو/2024 - 04:40 م

يشهد يوم 20 مايو، ذكرى وفاة 4 نجوم من أبرز مشاهير الوسط الفني، وهما سمير صبري، سمير غانم، ميمي شكيب وسناء يونس، بعد صراع مع المرض والرحيل المفاجئ، وتسبب خبر رحيلهم في صدمة كبيرة أثرت على نجوم الفن ومحبيهم.

نكشف خلال هذا التقرير نجوم الوسط الفني الذين رحلوا في هذا اليوم.

ذكرى وفاة سمير صبري

رحل الفنان سمير صبري عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2022، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا عظيمًا على المستوى السينمائي والدرامي والإذاعي أيضًا، أبرزها برنامج "ما يطلبه المستمعون" باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة منها هذا المساء، كان زمان، والنادي الدولي.

ولد سمير صبري في مدينة الإسكندرية عام 1936، عشق الفن منذ نعومة أظافره، حيث أصبح واحدًا من أهم الممثلين من أبناء جيله، وقدم أعمال فنية مؤثرة مثل؛ "الوفاء العظيم، الجلسة سرية، وبالوالدين إحسانا، عالم عيال عيال، جحيم تحت الماء، البحث عن فضيحة، أخطر رجل في العالم، نص ساعة جواز".

ذكرى وفاة سناء يونس

رحلت الفنانة سناء يونس في مثل هذا اليوم من عام 2006، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تاركة أعمالًا فنية خالدة حتى الآن، احتلت الفنانة الراحلة مكانة خاصة في قلوب الجمهور من خلال أعمالها المسرحية مع الأستاذ فؤاد المهندس، ومن أبرز هذه الأعمال؛ "سك على بناتك، هالة حبيبتي، حالة حب".

توفت سناء يونس بعدما تدهورت صحتها وبعد معاناة مع المرض لتلفظ أنفاسها الأخيرة بمستشفى كليوباترا بمصر الجديدة وتقام صلاة الجنازة على جثمانها بمسجد مصطفى محمود.

عانت سناء يونس كثيرًا في آخر حياتها بسبب المرض حيث أصيبت بسرطان في الرئة وكان منتشرًا بشكل كبير حتى أصاب أيضًا الكبد وتسبب فى فشل كبدي مما أنهى حياتها.

ذكرى وفاة ميمي شكيب

دخلت الفنانة ميمي شكيب المجال الفني بموهبتها الفريدة، وكانت أول أعمالها الفنية "إبن الشعب"، عُرفت داخل الوسط الفني بخفة دمها الشديدة التي تظهر في دور الزوجة والأم، مثلما أظهرت في عدة أعمال أبرزها فيلم البحث عن فضيحة مع الزعيم عادل إمام ويوسف وهبى وميرفت أمين.

نجحت ميمي شكيب في تقديم أدوار متنوعة بين السيدة الأرستقراطية والراقصة في الريف وبنت البلد والعالمة أو الراقصة في المدينة، وفي مثل هذا اليوم من عام 1983، وجدت شكيب ملقاة من شرفة شقتها بوسط البلد، ولم يعرف أحد مرتكب الجريمة، وأخذت الأحاديث تتردد وقتها، أن الأمر مدبر نتيجة القضية السابقة الشهيرة، وقيدت القضية ضد مجهول.

ذكرى وفاة سمير غانم

رحل الفنان سمير غانم عن عالمنا في مثل هذا اليوم في عام 2021، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع مع فيروس كورونا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا عظيمًا ومؤثرًا في أذهان محبيه.

شارك الفنان الراحل سمير غانم في 150 عمل فني أبرزها؛ "إحنا بتوع الإسعاف، 30 يوم فى السجن، المجانين الثلاثة، حب على شاطىء ميامي، أميرة حبى أنا، البعض يذهب للمأذون مرتين، أخويا هايص وأنا لايص، الرجل الذي عطس، تجبها كده تجلها كده هى كده، كما قدم حوالي 70 مسلسل أبرزهم؛ "حكاية ميزو، تركة جدو، أهلا فطوطة، رجل شريف جدًا".

قدم مع فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" أعمالًا فنية خالدة في أذهان الجمهور حتى وقتنا هذا، أهمها؛ "طبيخ الملائكة، روميو وجولييت، شاطئ المرح، الزواج، شنطة حمزة، الحرامي، الشقيان، شباب مجنون جدًا، فرقة المرح، العميل 77".