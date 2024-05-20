سيارة نقل تنهي حياة طفل دهسًا في كرداسة والأمن يضبط قائدها

لقي طفل 5 سنوات مصرعه صدمته سيارة نقل بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث دهس ووجود متوفي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بطفل 5 سنوات مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.